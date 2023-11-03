Этой информацией на Xtwitter поделился блогер kopite7kimi.

NVIDIA GeForce RTX 4080 Super оснащенная графическим процессором AD103-400, сохранит потребляемую мощность 320 Вт, как и существующая GeForce RTX 4080. Слухи указывают на то, что этот графический процессор имеет больше общего со своим тезкой, а не с графическим процессором AD102, которым оснащен GeForce RTX 4090. Он также должен поддерживать те же 16 ГБ видеопамяти, поэтому главным козырем, чтобы привлечь геймеров может быть цена. Небольшого повышения производительности на нынешнем рынке графических процессоров будет недостаточно.

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Аналогично GeForce RTX 4070 Ti Super на базе AD103-275 будет поддерживать те же 285 Вт. Однако по мнению kopite7kimi, этот графический процессор вряд ли действительно появится. Следующим в списке идет GeForce RTX 4070 Super мощностью 220 Вт. Существующая GeForce RTX 4070 в настоящее время имеет TDP 200 Вт, так что это выглядит увеличением TDP на 20 Вт.

NVIDIA, вероятно, обратит особое внимание на ценовую категорию в 500 долларов, поскольку AMD Radeon RX 7800 XT за 499 долларов конкурирует с GeForce RTX 4070. Графические процессоры серии RTX 40 впечатляют показателями энергоэффективности при демонстрируемой производительности, что является несомненным преимуществом.

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Если NVIDIA сделает энергопотребление и цены привлекательными, эти супер графические процессоры могут оказаться интересными. Прирост производительности и любые изменения в объеме видеопамяти также будут заслуживать внимания.