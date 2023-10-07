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HyperX - известный бренд в мире игр и потокового вещания. Гарнитура Cloud завоевала популярность среди геймеров благодаря своему превосходному качеству и долговечности. Теперь HyperX расширяет сферу своей деятельности, включив в нее веб-камеру Vision S, аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer и первый на рынке полностью не требующий инструментов подпружиненный кронштейн для микрофона/камеры - HyperX Caster.
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Веб-камера HyperX Vision S
Когда-то стримеры зависели от нескольких избранных моделей, когда дело касалось веб-камер. Однако в последние годы рынок резко вырос, и HyperX решила, что не хочет оставаться в стороне. Веб-камера Vision S оснащена сенсором Sony Starvis 8 Мп с разрешением до 4K.
Веб-камера также имеет широкий угол обзора 90 градусов и то, что компания называет "отзывчивой автофокусировкой", которая обеспечивает видео профессионального качества с четкой фокусировкой даже во время движения. HyperX заявляет, что Vision S хорошо работает даже в условиях низкой освещенности, что является обязательным для тех, кто любит транслировать в темноте. С функциями наклона и поворота, настройка и позиционирование станут проще простого.
Веб-камера HyperX Vision S совместима как с ПК, так и с Mac, ее можно приобрести за 200 долларов.
Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer
Настройка потоковой передачи будет неполной без возможности направить все звуки в нужные места. Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer - это компактное решение "все в одном", которое позволяет создателям добиться идеального сочетания микрофона, игрового звука, голосового чата и громкости вывода.
Микшер должен обеспечивать чистый звук студийного качества благодаря таким функциям, как вход XLR и фантомное питание 48 В, поддержка звука 24 бит/96 кГц и прямой мониторинг. Компания заявляет, что он имеет удобные элементы управления, которые включают фейдеры уровня для всех трех аудиовходов, ручки громкости для линейных выходов и выходов на наушники, а также кнопки отключения звука на входе и выходе.
Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer также совместим с ПК и Mac, и его можно будет приобрести за 180 долларов в начале следующего года.
HyperX Caster
Любой, кто пытался вести трансляцию с микрофоном на настольной подставке, знает, что лучше всего использовать штангу. Настройка микрофона в идеальное положение во время потоковой передачи очень важна. HyperX Caster поможет стримерам добиться желаемого положения микрофона без единого инструмента.
Caster предназначен для дополнения практически любой системы потоковой передачи. Он оснащен регулируемым механизмом внутреннего натяжения, который надежно удерживает устройства на месте с помощью трения в суставах кронштейна, что по словам компании обеспечивает простую регулировку. Кронштейн микрофона/камеры можно прикрепить к столу с помощью С-образного зажима, что обеспечивает надежную фиксацию.