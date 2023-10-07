Компания расширила линейку периферийных устройств для потоковой передачи новой веб-камерой, аудиомикшером и подпружиненным кронштейном для микрофона.

HyperX - известный бренд в мире игр и потокового вещания. Гарнитура Cloud завоевала популярность среди геймеров благодаря своему превосходному качеству и долговечности. Теперь HyperX расширяет сферу своей деятельности, включив в нее веб-камеру Vision S, аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer и первый на рынке полностью не требующий инструментов подпружиненный кронштейн для микрофона/камеры - HyperX Caster.

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Веб-камера HyperX Vision S

Когда-то стримеры зависели от нескольких избранных моделей, когда дело касалось веб-камер. Однако в последние годы рынок резко вырос, и HyperX решила, что не хочет оставаться в стороне. Веб-камера Vision S оснащена сенсором Sony Starvis 8 Мп с разрешением до 4K.

Веб-камера также имеет широкий угол обзора 90 градусов и то, что компания называет "отзывчивой автофокусировкой", которая обеспечивает видео профессионального качества с четкой фокусировкой даже во время движения. HyperX заявляет, что Vision S хорошо работает даже в условиях низкой освещенности, что является обязательным для тех, кто любит транслировать в темноте. С функциями наклона и поворота, настройка и позиционирование станут проще простого.

Веб-камера HyperX Vision S совместима как с ПК, так и с Mac, ее можно приобрести за 200 долларов.

Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer

Настройка потоковой передачи будет неполной без возможности направить все звуки в нужные места. Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer - это компактное решение "все в одном", которое позволяет создателям добиться идеального сочетания микрофона, игрового звука, голосового чата и громкости вывода.

Микшер должен обеспечивать чистый звук студийного качества благодаря таким функциям, как вход XLR и фантомное питание 48 В, поддержка звука 24 бит/96 кГц и прямой мониторинг. Компания заявляет, что он имеет удобные элементы управления, которые включают фейдеры уровня для всех трех аудиовходов, ручки громкости для линейных выходов и выходов на наушники, а также кнопки отключения звука на входе и выходе.

Аудиоинтерфейс HyperX Audio Mixer также совместим с ПК и Mac, и его можно будет приобрести за 180 долларов в начале следующего года.

HyperX Caster

Любой, кто пытался вести трансляцию с микрофоном на настольной подставке, знает, что лучше всего использовать штангу. Настройка микрофона в идеальное положение во время потоковой передачи очень важна. HyperX Caster поможет стримерам добиться желаемого положения микрофона без единого инструмента.

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Caster предназначен для дополнения практически любой системы потоковой передачи. Он оснащен регулируемым механизмом внутреннего натяжения, который надежно удерживает устройства на месте с помощью трения в суставах кронштейна, что по словам компании обеспечивает простую регулировку. Кронштейн микрофона/камеры можно прикрепить к столу с помощью С-образного зажима, что обеспечивает надежную фиксацию.