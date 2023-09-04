и опережает Core i9-13900K на 8,6% в многопоточном тесте

Intel официально не комментирует свою предстоящую линейку 14-го поколения, но судя по всему, процессоры Raptor Lake-S Refresh будут использовать тот же разъем LGA 1700 и набор микросхем серии 700, что и процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake-S. Новая линейка, по сути, представляет собой те же чипы без каких-либо архитектурных изменений, но с более высокой тактовой частотой. MSI недавно стала источником утечки, что по крайней мере один из SKU - Core i7-14700K - будет иметь больше E ядер по сравнению с его эквивалентом 13-го поколения (Core i7-13700K).

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Это соответствует предыдущим утечкам, которые в совокупности предполагают следующие характеристики:

Core i9-14900K имеет максимальную частоту Turbo за счет Thermal Velocity Boost 6 ГГц. Это на 200 МГц выше, чем у Core i9-13900K. Максимальная частота E-ядер составит 4,4 ГГц, что на 100 МГц быстрее, чем у его брата 13-го поколения, при этом кэш L2 + L3 и TDP одинаковы.

Теперь Core i9-14900K впервые появился в тесте CPU-Z и демонстрирует ту же тактовую частоту 6 ГГц.

Пользователь Twitter/X @wxnod опубликовал пару скриншотов CPU-Z, на которых Core i9-14900K показывает свои характеристики и встроенные тесты производительности. У нас нет никаких подробностей о системе, но по-видимому это подтверждает, что чип будет представлен с максимальной турбо-частотой 6 ГГц и TDP 125 Вт. Он также показывает, что чипу требуется напряжение 1,385 В для достижения этой тактовой частоты.

Что касается производительности, Core i9-14900K набрал 978 баллов в одноядерном тесте CPU-Z и 18 117,5 баллов в многоядерном тесте. По данным CPU-Z, Core i9-13900K набирает в среднем 902 балла в одноядерном тесте и 16 680 в многоядерном тесте. В этом единственном просочившемся тесте Core i9-14900K показал результат на 8,4% быстрее в одноядерном тесте и на 8,6% выше в многоядерном тесте по сравнению со средним показателем.

Мы не будем комментировать это, учитывая, что понятия не имеем, как выглядели условия тестирования или состояние предполагаемого чипа Engineering Sample (ES). Однако вполне логично, что Core i9-14900K наберет больше очков благодаря более высокой тактовой частоте.

Что действительно интересно, так это сравнить Core i9-14900K с Core i9-13900K и Core i9-13900KS, последний из которых также может похвастаться максимальной частотой Turbo 6 ГГц. Значимое сравнение произойдет, когда будет возможность протестировать и сравнить чип, используя одно и то же сопутствующее оборудование и настройки.