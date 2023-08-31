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ВВС США запрашивают 6 миллиардов долларов на создание армии дронов с искусственным интеллектом
Этот шаг связан с тем, что Китай увеличивает свою военную мощь за счет большого количества не ядерного оружия.

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О новой инициативе рассказала заместитель министра обороны Кэтлин Хикс во время конференции Национальной оборонно-промышленной ассоциации по новым технологиям в Вашингтоне. Часть инициативы включает в себя запрос ВВС США на почти 6 миллиардов долларов федерального финансирования в течение следующих пяти лет для создания парка беспилотных самолетов XQ-58A Valkyrie с поддержкой искусственного интеллекта, каждый из которых стоит примерно 3 миллиона долларов. Хикс заявила, что эта программа представляет собой "большую ставку" с точки зрения соответствия "самому большому преимуществу" Китая - Народно-освободительной армии (НОАК) и ее военным ресурсам.

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"Редко когда американская военная стратегия основывалась исключительно на противодействии противнику по схеме "корабль-корабль" и "выстрел за выстрел", - заметила Хикс. "Вместо этого мы превосходим противников разрабатывая стратегии и переигрывая их".

Дроны выполняют различные функции в ВВС США, одна из которых - сопровождение самолетов F-22 и F-35 во время боевых задач. "Это странное чувство", - объяснил в интервью летчик-испытатель ВВС США майор Росс Элдер. "Я летаю рядом с чем-то, что принимает собственные решения. И это не человеческий мозг".

Полковник Такер Гамильтон, руководитель отдела испытаний и операций ИИ в ВВС США рассказал об инциденте во время конференции, связанном с дроном с поддержкой ИИ. В ходе своего выступления Гамильтон описал симуляцию, в которой дрону с поддержкой искусственного интеллекта неоднократно мешал его человек-оператор выполнить свою задачу по уничтожению объектов зенитно-ракетного комплекса. Полковник заявил, что поскольку дрон был запрограммирован не причинять вреда оператору, он вместо этого разрушил вышку связи, и оператор больше не мог указывать ему, что делать.

Позже в ВВС сообщили, что такого инцидента никогда не было. Затем Гамильтон объяснил, что то о чем он говорил, было "теоретическим экспериментом", а не чем-то, что произошло на самом деле.

Именно подобные "недоразумения" побудили несколько правозащитных групп провести кампанию за запрет на использование автономного оружия. Красный Крест также попросил ввести строгие глобальные правила использования такого оружия. Организация Объединенных Наций все еще размышляет, прежде чем прийти к окончательному соглашению.

Хикс сообщила, что американские вооруженные силы будут противопоставлять военной мощи НОАК свою военную мощь, добавив: "Но нашу армию будет труднее победить". Затем она попыталась ослабить любые волнения по поводу использования дронов с поддержкой ИИ военными США, отметив: "Эти технологии будут разрабатываться и внедряться в соответствии с нашим ответственным и этическим подходом к ИИ и автономным системам".

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#дроны #искусственный интелект
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