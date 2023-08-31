Последний твердотельный накопитель Gigabyte сочетает в себе 232-слойные микросхемы флэш-памяти NAND с трехуровневыми ячейками 3D (TLC) (предположительно от Micron) с контроллером Phison для энтузиастов PS5026-E26.

Даже если у вас нет необходимости или желания модернизировать свое хранилище до твердотельных накопителей PCIe 5.0, их появление помогает снизить цены в целом, в том числе на все еще актуальные и быстрые модели PCIe 4.0.

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На SSD Aorus Gen5 12000 доступны две емкости: 2 ТБ и 1 ТБ, обе с 4 ГБ кэш-памяти LPDDR4. Вариант с более объемной емкостью 2 ТБ является более быстрым из двух: до 12 400 МБ/с для последовательного чтения и 11 800 МБ/с для последовательной записи. Между тем, модель емкостью 1 ТБ не сильно отстает со скоростью 11 700 МБ/с и 9 500 МБ/с для последовательного чтения и записи соответственно.

Как это обычно бывает с компонентами, твердотельные накопители снижают производительность, когда их температура становится слишком высокой. Это особенно актуально для моделей PCIe 5.0, которые расширяют границы возможного благодаря новому уровню скоростных возможностей. Чтобы помочь в этом, Gigabyte предлагает довольно массивный кулер, который увеличивает высоту с 3,5 мм (автономный диск) до 44,7 мм, а ширину с 22 мм до 23,5 мм.