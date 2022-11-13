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В случае ядерной войны шансов выжить нет ни у кого, считает эксперт Владимир Прохватилов
Сколько сегодня ракет-носителей с ядерным боезарядом есть у различных государств? Есть ли у них, чем защищаться? Отвечает эксперт Академии военных наук
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К сожалению, разговоры о ядерном конфликте и следующим за ним постядерном конце ныне стали настолько же актуальны, как и во времена Карибского кризиса. Телеведущие, специалисты и обыватели всерьёз обсуждают "а кто и когда применит" и "что будет, если таки применят".

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Решил пообщаться с Владимиром Прохватиловым - военным экспертом Академии военных наук, и задать пять конкретных вопросов: что, у кого, в каких количествах, есть ли чем защищаться, и что будет, если.


- Во-первых, что сегодня есть на вооружении у стран "ядерного клуба" - я имею ввиду НА ВООРУЖЕНИИ, то есть полностью функционирующее и реально готовое к применению.

- Если конкретно готовое к применению, то у США и России - примерно одинаковое количество носителей с ядерным зарядом, счёт идёт на несколько тысяч. Порядка двух, или чуть меньше. У Китая, как и у Франции, меньшее число - в районе трёх сотен. Следом идёт Великобритания, ну и не забываем про Северную Корею, у них где-то 60 ядерных боеголовок. У прочих стран "клуба" запасы меньшие.

- Раз есть система нападения, то должна быть и система защиты, на случай ответного удара. Что у перечисленных стран есть в плане ядерных зонтиков?

- Ничего и ни у кого нет. Ещё раз - ничего и ни у кого. Только в России есть система противоракетной обороны над единственным городом - Москвой, всё. В США есть система предупреждения ядерных ракет, она ориентирована на север, поэтому там спецы опасаются ракет "Сармат", которые могут "прилететь" с юга. Но чтобы был полностью защищён отдельно взятый регион или даже город - только Москва.

- А вся остальная Россия?

- Нет.

- Правильно ли я понимаю, что в этих условиях будет не максимализмом говорить, что шансов в случае начала такого конфликта нет ни у кого?

- Ни у кого не будет никаких шансов уцелеть. Да, некоторые ракеты можно сбить на середине пути или на подлёте- сразу после запуска ничего вы с ними не сделаете. Но и это будет иметь весьма печальные последствия. И опять-таки - НЕКОТОРЫЕ. Остальная часть... В общем, никаких шансов, ни у кого, ни у одной из сторон. Пепелище.

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Владимир добавил ещё любопытную деталь. 4 американские подводные лодки класса "Огайо" перевооружили с баллистических ядерных ракет на крылатые неядерные ракеты. Каждая из этих субмарин несёт 154 Томагавка. Как пояснил Прохватилов, один из центральных военно-аналитических центров РФ считает это "самым опасным, что может быть" - ввиду настильной траектории полёта Томагавков. "Если ударят - например, из средиземного моря - это будет невозможно зафиксировать".

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#ядерное оружие #apocalypse #nuclear weapons #ядерный апокалипсис
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