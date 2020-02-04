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Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер

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В эти дни в славном городе Нью-Йорке проходит особое для Sony мероприятие - чествование 25-летия бренда PlayStation. Стартовал PlayStation Experience 14 января, а завершиться 16 февраля. Уже практически не осталось сомнений, что японская компания в финале празднования собирается анонсировать свою новую игровую приставку.

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Очередным подтверждением этого стало открытие тизер-сайта новинки. Пока он не особо информативен и сообщает лишь, что консоль поступит в продажу "на праздниках в 2020 году". Очевидно, это машинный перевод с английского, а под праздниками, соответственно, имеются ввиду рождественские. Кроме того, сайт предлагает подписаться на рассылку новостей, чтобы в числе первых узнать новости о дате анонса, выхода и стартовой линейке игр.

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Напомню, что Microsoft свою новую консоль Xbox Series X анонсировала 12 декабря 2019 года в рамках на The Game Awards 2019, выйдет в продажу она тоже в конце 2020 года. Согласно последним слухам, в этом раунде американская компания решила сделать ставку на железо, и новый Xbox будет производительнее, чем PlayStation 5. Однако, Sony, как обычно, будет привлекать своими первоклассными эксклюзивами. 

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Обе консоли будут очень похожи в плане начинки, их основу составят особые APU AMD на базе процессоров с архитектурой Zen 2 и видеоядра Navi, большое количество общей памяти GDDR6 и высокоскоростные SSD с интерфейсом NVMe.

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warmuza
23:27
Ты путаешь анонс и начало продаж.
Анонс PlayStation 5 вот-вот состоится, запущен сайт-тизер
Yolanda Tarska
23:27
Да никому это не нужно кроме гиков, студентов и бенчеров, тем более никаких таких частот не будет, это работа на грани, пользуешься и раз где-то повисло, опять тестируешь, ой пощади, это впустую потра...
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