Издание Reuters опубликовало заявление начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, который рассказал о попытке ЧВК «Вагнер» во время вооружённого шествия получить доступ к военному объекту «Воронеж-45»
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По словам Буданова, во время похода «вагнеровцев» на Москву, их часть повернула на восток по шоссе и направилась в сторону ядерной базы. В 100 километрах от цели отслеживать наёмников было уже некому.
По данным украинской разведки считается, что бойцы частной военной компании пошли дальше и смогли дойти до «Воронеж-45», где базируются компактные ядерные устройства советских времён. Сам Кирилл Буданов считает вполне логичным шаги мятежников, ведь они значительно могли поднять ставки.
Однако, как уточняет глава украинской разведки, всё обошлось: ЧВК «Вагнер» не смогли открыть дверь в ядерное хранилище, благополучно отступив. Он отметил, что ситуация знатно взволновало американцев, которые опасались попадания ядерного оружия в руки Пригожина, а также приблизила переговоры между частной военной компанией и белорусским президентом Александром Лукашенко.