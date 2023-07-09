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Минэнерго Украины сообщило о повреждении 50% объектов энергетики, часть из которых не восстановить
Убытки оценивают приблизительно в 11 миллиардов долларов.
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С октября 2022 года Россия активно начала поражать объектов энергетической инфраструктуры в Украине, из-за чего впоследствии украинское правительство было вынуждено применять графики временных отключений, а порой украинцы не видели света в своих домах более суток. Ближе к середине января ситуация с электроэнергией в стране наладилась.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что 50% украинской энергетической инфраструктуры повреждено, часть из которой и вовсе не подлежит восстановлению. Всемирный банк оценивается убытки страны в 11 миллиардов долларов.

По словам украинского министра, сейчас в стране проходит самая масштабная ремонтная кампания за всю её историю существования. Объём разрушений огромный, однако ведомству предстоит максимально восстановиться до начала следующего отопительного сезона. Имеются как краткосрочные, так и долгосрочные(зимние) планы по восстановлению энергосистемы.

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Основной целью является восстановление объектов генерирующих электроэнергию и подстанций. Причём происходить процесс должен по современным технологиям, чтобы обеспечить надёжную генерацию электроэнергии с учётом защиты объектов инфраструктуры.

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#украина #галущенко
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