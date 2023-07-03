Изначально была речь о менее масштабных суммах.

Не так давно российский президент Владимир Путин раскрыл заработок ЧВК «Вагнер» и холдинга «Конкорд», принадлежащего Евгению Пригожину. Речь была о сумме в порядка 80 миллиардов рублей за год, в том числе за поставки продуктов и организацию поставок для российской армии. Тогда Путин выразил надежду, что во время выполняемых компанией Пригожина работ никто ничего не украл или украл поменьше.

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В эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», проводимой Дмитрием Киселёвым, были озвучены немного другие цифры. Так, телеведущий заявил, что ЧВК «Вагнер» заработали по государственным контрактам 858 миллиардов рублей(около 10 миллиардов долларов, почти ВВП Молдовы за 2021 год)

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По другим контрактам холдинг Пригожина «Конкорд» оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Он добавил, что речь не о заработанных средствах, а обороте средств. Однако даже в таком случае это говорит о масштабе возложенных на компанию задач, ответственности и главное - доверия, что она распоряжалась такими суммами.