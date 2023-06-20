Издание The Wall Street Journal пишет, что российская армия, на которую было потрачено около 20 триллионов рублей, не оправдала надежды, которые возлагали на неё в случае перехода в условия активных боевых действий.
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Отставной полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо высказал своё виденье по тому, как российская армия показывает себя. Он уверен, что российские Вооружённые силы потеряли свой имидж и статус, а виной тому громкие территориальные потери. Китайский офицер связывает это напрямую с быстрым отступлением от Киева, передислокацией войск из Харьковской области, а также потерей правого берега Херсона.
По его мнению, российское руководство не может позволить себе поражение, ведь тогда в народе возникнет резонный вопрос: за что умирали российские военные и какие цели преследовало правительство на самом деле.
Из плюсов России Чжоу Бо отмечает военно-промышленный комплекс, который производит больше оружия, чем западные заводы. Украинская армия фактически живёт за счёт западных поставок, прекращение которых сделают страну безоружной.