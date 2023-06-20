Издание CNN пишет, что одной из причин, по которой украинское контрнаступление сильно затруднено, это активная работа российской авиации и артиллерийские обстрелы украинских позиций. Журналисты взяли интервью у одного из командиров Территориальной обороны Украины.
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По словам источника издания, российская авиация действует непрерывно, в течение всего дня, причём иногда в небе нивелируют вертолёты, иногда самолёты, но факт остаётся фактом: происходит это на протяжение всего дня. Военнослужащий считает, что похожая ситуация наблюдалась во Вьетнаме и Афганистане.
CNN отмечают высокую эффективность российских вертолётных единиц, в частности вертолётов Ка-52 «Аллигатор», которые эффективно поражают бронетехнику Вооружённых сил Украины ракетами большой дальности
Из этого можно понять, почему украинское правительство так просило американские истребители F-16 для контрнаступления. Хотя сразу стоит и отметить то, что в стране нет необходимой инфраструктуры для обслуживания авиационной техники, обученных пилотов и стабильной системы защиты самолётов от ракетных ударов.