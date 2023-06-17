Судебные прения идут с 2017 года.

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В 2017 году украинские власти подали иск в Международный суд Организации Объединённых Наций на Россию, обвинив страну в поставках вооружения Л/ДНР, притеснении крымских татар, из-за чего дело получило название «Украина против России»

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Как стало известно, российская делегация, отвергшая обвинения ещё шесть лет назад, выступила с последним словом по делу и теперь ожидается решение суда, которое будет к 2024 году. В 2017 году Международный суд частично пошёл на условия Украины, обязав российские власти обеспечить соблюдение прав крымских татар в Крыму, а также гарантировав обучение на украинском языке. Возмущения российской делегации по этому вопросу отвергнуты.

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что у Украины, пытавшейся затащить Москву в суд, нет никаких существенных доказательств, а всё дело сводится на организации нескольких обстрелов на Донбассе.

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Захарова уверена, что во время судебного процесса Россия смогла раскрыть причины военного конфликта на Донбассе, доказать явление «неонацизма» среди украинского правительства и развалить обвинение.