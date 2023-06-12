Исчезновение Главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного вместе с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова вызывает недоумение как среди российского населения, так и украинского. Причём всё это подогревается краткими видео, текстовыми обращениями и другими действиями в информационном пространстве, не подтверждающими и не опровергающими гибель украинских военных деятелей.
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В Telegram канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины было опубликовано видео, на котором Кирилл Буданов в военной форме, сидя за столом, молчит на протяжение 20-ти секунд. На его лице невыраженная улыбка, глаза с периодичностью моргают, а форма движется из-за сильных выдохов. На фоне видео слышны помехи.
За молчанием украинского разведчика следует надпись «Дальше будет», затем «Планы любят тишину», а уже после вновь ближний ракурс на Буданова, который немного защурившись, начинает улыбаться. Всё это также без какого-либо аудио-сопровождения, мотивационного сообщения или громкого заявления.