Официальные лица запада поддерживают такие действия.

Издание CNN опубликовало статью, где, основываясь на свои источники, рассказало о том, что за атаками дронов на Россию стоят диверсанты, дислоцируемые на российских территориях. Украинцы смогли организовать агентурную сеть, позволяющую ей проводить подобные запуски.

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Уточняется, что та же атака на Кремль 3 мая 2023 года могла быть проведена не с украинских территорий, то есть переправленные через границу дроны были запущены в России. Что насчёт остальных атак, в американской разведке пока не имеют определённой позиции, но они уже не сомневаются в наличии у Украины агентов.

По утверждению CNN, каждая из украинских спец. служб имеет определённые рамки для проведения операций, в том числе диверсионных, установленных Президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако сам украинский президент утверждает далеко не все операции, когда начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов неоднократно предлагал самые наглые атаки по российским территориям, уделяя внимание их символичности.

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Источники издания объясняют, что в целом действия украинских спец. служб поддерживаются западными чиновниками, хотя официально они отрицают это. Дело в том, что на западе видят смысл в подобных военных стратегиях отвлекающего манёвра.