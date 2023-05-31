Он считает, что правительство должно предпринять максимально жёсткие меры.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram канале пост, где призвал российское правительство ввести военное положение, чтобы благодаря этому сместить «террористическую ячейку», обосновавшуюся в Киеве.

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Кадыров считает, что прошедшая по российской столице атака дронами не имеет ни тактического, ни стратегического и психологического смысла. Несмотря на это, он предложил задействовать все возможные боевые ресурсы и предпринять самые жестокие меры, чтобы избавиться от украинского правительства. И для этого ввести военное положение.

По словам чеченского политика, в Украине нет никаких военных и политиков, есть только «террористы», поэтому к ним нужно предпринимать не просто жёсткие меры, а именно жестокие.

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Стоит отметить, что Рамзан Кадыров недоволен политикой Соединённых Штатов Америки, которые якобы вешают ярлык террористов на кого попало, при этом отказываются признавать таковыми украинцев, хотя у России имеются все необходимые для принятия такого решения доказательства.