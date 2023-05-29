Он получил 52,08% голосов избирателей.

Прошедший первый тур президентских выборов в Турции показал, что действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган набрал 49,52% голосов избирателей, когда его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу 44,88%. И как полагается во многих конституциях мира, если никто из кандидатов не набрал 51% голосов, то проводится второй тур из двух кандидатов-первенцев.

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В истории Турецкой республики это был первый случай, когда Центральная избирательная комиссия была вынуждена проводить второй подсчёт голосов за одни президентские выборы. Во втором туре Эрдоган конкурировал с Кемалем за пост турецкого президента, а общая явка на выборы среди турецких граждан составила 84,02%. При этом за границей только 55% турецких граждан решило отдать свой голос за одного из кандидатов, правда, это все равно самая большая явка за всю турецкую историю.

Глава Центральной избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер обнародовал результаты президентских выборов, победу на которых одержал действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган с результатом 52,08% голосов, когда Кемаль получил остальные 47,92% избирательных симпатий.

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Таким образом, Реджеп Эрдоган стал первым Президентом Турции, который одержал победу во втором туре президентских выборов.