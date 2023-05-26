В сети появилось видео, на котором танковый экипаж Вооружённых сил Украины практикуется прорывать российские оборонительные сооружения, с которыми может встретиться на поле боя. На видео видно, как британский танк запросто преодолевает противотанковый ров, более известный под названием «зубы дракона»
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Нюанс заключается в том, что на видео можно лицезреть ситуацию не в условиях боевых действий, когда западные танки могут столкнуться с другими помехами при прорыве оборонительных сооружений. Это может быть вражеский артиллерийский огонь, российская авиация или применение пехотой противотанковых ракетных комплексов.
Дополнительные проблемы могут возникнуть и при преодолении минных полей, которые прорвать так просто не получится. К тому же российские танки тоже будут оказывать значимое сопротивление, ведь держать оборону значительно проще, чем нападать.
В любом случае, отработка экипажами таких навыков, которые показаны на видео, является необходимой мерой, иначе даже при самых благоприятных условиях танк может не выполнить свою боевую задачу.