На видео можно увидеть, как британский танк прорывается сквозь «зубы дракона»

В сети появилось видео, на котором танковый экипаж Вооружённых сил Украины практикуется прорывать российские оборонительные сооружения, с которыми может встретиться на поле боя. На видео видно, как британский танк запросто преодолевает противотанковый ров, более известный под названием «зубы дракона»

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Нюанс заключается в том, что на видео можно лицезреть ситуацию не в условиях боевых действий, когда западные танки могут столкнуться с другими помехами при прорыве оборонительных сооружений. Это может быть вражеский артиллерийский огонь, российская авиация или применение пехотой противотанковых ракетных комплексов.

Дополнительные проблемы могут возникнуть и при преодолении минных полей, которые прорвать так просто не получится. К тому же российские танки тоже будут оказывать значимое сопротивление, ведь держать оборону значительно проще, чем нападать.

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В любом случае, отработка экипажами таких навыков, которые показаны на видео, является необходимой мерой, иначе даже при самых благоприятных условиях танк может не выполнить свою боевую задачу.