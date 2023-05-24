Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Ещё с 24 февраля 2022 года Венгрия, имеющая не самые дружелюбные отношения с Украиной, блокировала всяческую военную поддержку украинцев, при этом поддерживая свои связи с Россией и отказываясь присоединятся к каким-либо антироссийским санкциям. В этот раз Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всё же дал объяснение, почему венгры не помогают украинцам.

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В интервью Bloomberg Орбан выдал фразу, которую можно коротко интерпретировать как: «Неважно, кто к кому вторгся, Украина не выиграет эту войну», однако суть немного другая. По его словам, даже если Россия вторглась в Украину, вопрос стоит не в этом, а в том, что будет на следующее утро. Он отмечает, что с каждым днём всё больше и больше людей умирает и это не шанс на победу одной из сторон. Венгерский чиновник подчеркнул, что эмоционально «все наши сердца с украинцам», но как политик он уверен в невозможности одержать победу в конфликте.

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Своё заявление глава венгерского правительства озвучил в контексте принятого им решения по блокированию финансового транша от Европейского союза для Украины, общая сумма которого составляет 500 миллионов евро.