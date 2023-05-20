Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Генерал ВСУ рассказал о проведении учений по форсированию Днепра
Два раза в неделю украинские военные отрабатывают возможность пересечь реку.
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

Бригадный генерал Михаил Драпатый, командующий оперативной группировкой войск «Херсон», рассказал изданию The Washington Post о том, как Вооружённые силы Украины проводят учения для возможных операций по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах.

реклама

Он объяснил, что сейчас идёт работа над созданием определённых условий, чтобы барьер на реке Днепр не только не мешал, но и помог украинским военным выполнить задачу. Если условия будут подходящими, то украинская армия задумается над проникновением на левый берег реки.

По его словам, два раза в неделю украинские военные отрабатывают соответствующие манёвры. Также строятся баржи для переправления техники. Предполагается, что украинская армия может использовать остров Большой Потёмкин как плацдарм для наступления.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

В январе после неудачных попыток украинских военных пересечь Днепр, местные власти подконтрольной России части Херсонской области сообщили о готовности российских военных встретить противника. Владимир Сальдо утверждает, что во время форсирование реки украинцы потеряют часть состава, а другую добьют уже во время пребывания на левом берегу.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #херсон
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloomberg: Страны G7 не готовы вводить полный запрет на экспорт в Россию, но расширят ограничения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
62
Российские Су-57 начали охоту на украинские Су-24 – за несколько дней сбиты 2 ракетоносца
23
Украинцы пытаются продать части от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
24
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
8
Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией
5
У Украины есть время до сентября, дальше её будут принуждать к переговорам - Financial Times
19
Соперник Эрдогана на предстоящих выборах высказался за укрепление связей с США
4
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
5
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
3
Геймплейное видео красивого фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen раскрыло точную дату релиза
1
GeForce GTX 980 в свежем тестировании осилила многие новинки, включая CP 2077 и Hogwarts Legacy
5
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
6
Пригожин просит Шойгу не сдавать позиции в Бахмуте
9
Альтернативный экран Steam Deck под названием DeckHD предложит разрешение 1920 на 1200 пикселей
3
США подтвердили повреждение ЗРК Patriot «Кинжалом», но установка была уже отремонтирована
12
Politico: США рассматривают корейский сценарий по решению военного конфликта в Украине
2
Нью-Йорк проседает из-за тяжести небоскребов со скоростью 2 миллиметра в год
1
Пригожин пояснил, почему не боится покушения на свою жизнь: делай, что что должен, и будь, что будет
1
Nvidia бесплатно раздаст сотни видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti
10
В Steam началась раздача Metro Last Light Complete Edition
4

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
23
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
39
По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"
29
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
40
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
+
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

3инур Муртазин
09:48
Надо добивать хохлофашистов до конца!!!И присоединить очищенную страну к российской империи!!!
У Украины есть время до сентября, дальше её будут принуждать к переговорам - Financial Times
Severnaya
09:46
Мне что-то страшно стало, продам свой блок с раздельной стабилизацией и куплю с групповой.
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
Константин Гордеев
09:45
Ребята обновление на 2 ГБ вышло, скачиваю.
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
Severnaya
09:43
Профессионал, сразу видно!
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
Stanislav_i
09:33
Точно так.
Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
Александр Кулеш
09:32
Поезжай и долби.
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Евгений Шрайнер
09:32
Ну возможно, как всегда новость не полная. И из этой саломы будут, получатт, что то нужное. А это масло про которое вы говорите, нафиг не нужно,отход производства. И таким образом, закачивая его не ну...
В США потратят 52 миллиона долларов на закачку биотоплива под землю
АNDREЙ ²º¹¹
09:25
ну так конечно - по 6 кинжалов сбиватьза раз , это вам не хухры мухры...1я 2я армии мира все детский лепет , зсу единственная реальная армия мира , слава украине ну а если серьезно - достаточно 2х изв...
Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
Евгений Шрайнер
09:24
Тебе настолько плевать, что ты строчиш под каждой статьей? Если бы тебе и всем было пофиг, не писал бы комменты, не открывал статью и не поднимал бы рейтинг
Спикер ВВС ВСУ опроверг сбитие российского истребителя с помощью ЗРК Patriot
АNDREЙ ²º¹¹
09:22
слава украине!
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем