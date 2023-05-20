Бригадный генерал Михаил Драпатый, командующий оперативной группировкой войск «Херсон», рассказал изданию The Washington Post о том, как Вооружённые силы Украины проводят учения для возможных операций по форсированию Днепра на лодках и понтонных мостах.
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Он объяснил, что сейчас идёт работа над созданием определённых условий, чтобы барьер на реке Днепр не только не мешал, но и помог украинским военным выполнить задачу. Если условия будут подходящими, то украинская армия задумается над проникновением на левый берег реки.
По его словам, два раза в неделю украинские военные отрабатывают соответствующие манёвры. Также строятся баржи для переправления техники. Предполагается, что украинская армия может использовать остров Большой Потёмкин как плацдарм для наступления.
В январе после неудачных попыток украинских военных пересечь Днепр, местные власти подконтрольной России части Херсонской области сообщили о готовности российских военных встретить противника. Владимир Сальдо утверждает, что во время форсирование реки украинцы потеряют часть состава, а другую добьют уже во время пребывания на левом берегу.