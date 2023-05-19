Осенью 2022 года «Газпром» объявил о сокращении газовых поставок в Европу, в том числе в Молдову. Ещё в начале боевых действий на украинских территориях страна зависела от российского газа на все 100%, импортируя его для своих нужд. Вскоре от этой идеи пришлось отказаться.
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В апреле 2023 года Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова практически достигла «газовой независимости» от России, но ситуация с ценовой политикой на европейском рынке оставляет желать лучшего, поэтому стране необходимы инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии.
Как сообщил Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на конференции по вопросам безопасности в Бухаресте, Молдова наконец-то как технически, так и коммерчески интегрирована в европейскую энергетическую сеть, поэтому больше не нуждается в российском газе.
Молдавским политиком было упомянуто и наращивание военного бюджета вдвое из-за угроз России и дестабилизации ситуации в стране. В особенности речь шла о возможной работе в Молдове агентурных сетей российских спец. служб.