Отмечается дефицит людского ресурса и недостаточные военные поставки.

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Издание CNN, ссылаясь на заявление Директора Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Эврил Хэйнс, в бывшем заместителя директора Центрального Разведывательного Управления, сообщила о неготовности России проводить крупные наступательные операции.

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Глава разведывательного сообщества штатов уверена, что если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и существенно не нарастит военные поставки сторонних боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, подключив к этому процессу другие страны, помимо Ирана, то российская армия вскоре не сможет проводить даже скромные наступательные операции.

По мнению Эврил Хэйнс, военно-политическое руководство России пересмотрело свои амбиции касаемо Украины, пока что остановившись на желании удержать контроль над южными и восточными украинскими территориями, тем самым получив для себя гарантии, что украинское государство никогда не станет участником НАТО.

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К своим словам она приводит активные действия российской армии по укреплению оборонительных позиций, чтобы замедлить украинское контрнаступление, а также малую результативность апрельских наступлений, если сравнивать из с прошлыми месяцами в этом году.