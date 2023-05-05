Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Nacvark За пост начислено вознаграждение
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Отмечается дефицит людского ресурса и недостаточные военные поставки.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание CNN, ссылаясь на заявление Директора Национальной разведки Соединённых Штатов Америки Эврил Хэйнс, в бывшем заместителя директора Центрального Разведывательного Управления, сообщила о неготовности России проводить крупные наступательные операции.

реклама

Глава разведывательного сообщества штатов уверена, что если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и существенно не нарастит военные поставки сторонних боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов, подключив к этому процессу другие страны, помимо Ирана, то российская армия вскоре не сможет проводить даже скромные наступательные операции.

По мнению Эврил Хэйнс, военно-политическое руководство России пересмотрело свои амбиции касаемо Украины, пока что остановившись на желании удержать контроль над южными и восточными украинскими территориями, тем самым получив для себя гарантии, что украинское государство никогда не станет участником НАТО.

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

К своим словам она приводит активные действия российской армии по укреплению оборонительных позиций, чтобы замедлить украинское контрнаступление, а также малую результативность апрельских наступлений, если сравнивать из с прошлыми месяцами в этом году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#россия #украина #россия 2022
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

В Кремле нашли «американский след» в организации покушения на Путина
В Минобороны Великобритании считают атаку на Кремль российской инсценировкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
18
Танки Leopard 2A4 замечены продвигающимися по украинскому бездорожью
8
США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи объёмом в $300 миллионов
+
В Польше жалуются на то, что «половина Европы» хочет продолжать работать с Россией
5
ВС РФ стали применять тактику роя дронов-камикадзе "Ланцет" для уничтожения зенитных комплексов ВСУ
8
Кремль: Москва расценивает удар беспилотниками по Кремлю как покушение на президента Путина
5
Российский дрон «Упырь» прибыл в СВО, где ведёт охоту на украинские танки и артиллерию
+
Грязевые ванны Донбасса оказались не по зубам 60 немецким гаубицам PzH 2000 – машины тонут в грязи
7
Сколько стоит универсальный игровой процессор, и почему лучшим кандидатом может стать Ryzen 9 5900X
10
Apple все еще грозит штраф в 2 000 000 000 долларов США за замедление старых iPhone
1
Украина не получит ударные вертолёты Boeing AH-64 Apache, но получит ракеты с дальностью до 300 км
2
На Украине заявили о непричастности к удару беспилотников по Кремлю
8
В Москве после удара по Кремлю введён запрет на полёты БПЛА
9
Модели GeForce RTX 4070 отличаются качеством чипов и лимитом TGP — лучшую можно найти даже по РРЦ
8
Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Spirit 120 V2 с четырьмя тепловыми трубками
2
СК РФ возбудил уголовное дело по факту удара по Сенатскому дворцу Кремля
27
Курганмашзавод вышел на высочайшие темпы производства БМП-3 и их передачи в войска
9
Украинские силы атаковали Кремль дронами-камикадзе
26
Samsung завершает программную поддержку Galaxy A10, A20, A40 и трёх планшетов
+
На продажу выставили 3 новых электрокара Tesla Roadster – их «забыли» в контейнерах 13 лет назад
+

Популярные статьи

На фоне СВО "Ростех" запустил в серию новейшие истребители танков 2С25М и бронетранспортеры БТ-3Ф
4
Новая угроза с моря - флот украинских безэкипажных надводных аппаратов
11
Начальник Генштаба ВС Польши: "Украинская армия обречена на поражение, ее дни сочтены"
11
Как я сделал свой компьютер с Ryzen 5 5600X и GeForce RTX 3060 тихим и холодным без затрат
49
2023 год стал переломным в истории консолей Xbox
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
25
США крайне обеспокоены ужесточением китайского законодательства по борьбе со шпионажем
6
Подборка игр из моего списка желаний Steam
2
США обнаружили в Китае секретный полигон, где НОАК испытывает противоспутниковое лазерное оружие
3
Луна сурова к космическим миссиям
4

Сейчас обсуждают

хахахер
03:44
недолго блинкин улыбаться будет,а казаха этого на карандаш взяли
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
scroooge
03:43
Таков Путь!
В AMD AGESA 1.0.0.7 много ошибок – поддержка модулей ОЗУ на 24 и 48 ГБ для сокета AM5 задержится
scroooge
03:39
Моддеры уже не те.
Энтузиаст собрал ПК в стиле "Звёздных войн", подключив к нему световые мечи
хахахер
03:35
война на истощение идёт щас.Байдун,он доллар закапывает,соображающий человек такие ходы не будет совершать
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
хахахер
03:34
пиндосы уже бомжами нищими ходят,потипу украины.Их жёстко обезжирили
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Евгений Шрайнер
03:32
Бла бла. Если Казазстан продолжит, то через время все равно перестанет. Так как перестанут поставлять уже в Казахстан. А так по крайней мере, нечего не помешает скажем возить частным лицам, мелкими па...
Казахстан закрыл границы для параллельного импорта в Россию
хахахер
03:29
уже досмеялись хохлы
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
хахахер
03:27
как время нужное будет,переколят всех ворогов
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Евгений Шрайнер
03:20
Бла бла. Покушение смешно. Два удара по одной возвышености. Или, мы незнаем. И Путин любит по крышам, ночами лазить. Это пока явно только демонстрация возможности. И проверка возможности дронов, ПВО и...
Россия не сможет проводить наступательные операции, если не проведёт мобилизацию - разведка США
Леонид Голубков
03:08
Лучше ударить по Банковой и уничтожить на корню, президентский строй Хохлодома!!
MWM: Серия мощных ракетных ударов по Украине истощила запасы ВСУ перед наступлением
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем