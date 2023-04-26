Всего будет три номинации для победителей.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Городская администрация Челябинска приняла решение провести до конца мая конкурс на лучшее бомбоубежище среди расположенных на территории города. Участвовать смогут в интерактиве все организации, в зданиях которых имеются бомбоубежища.

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Экспертная комиссия будет оценивать исправность защитных и защитно-герметических ворот, гермоклапанов, противовзрывных устройств, сантехники, воздуховодов, а также наличие средств противопожарной защиты. Всего будет два этапа конкурса: первый - оценивание собственниками бомбоубежищ его состояния и направление протоколов с проверок экспертной комиссии, второй - осмотр бункеров экспертами из комиссии.



Администрация города планирует подвести итоги уже 1 июня 2023 года. Всего будет три номинации: лучшее убежище вместимостью до 150, от 150 до 600 и свыше 600 человек. Награждение победителей осуществит лично глава Челябинска. Правда, что именно ждёт призёров, кроме грамоты от градоначальника - не уточняется.

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На текущий момент в Челябинской области действует базовый уровень готовности, предполагающий проведение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций, включая проверку бомбоубежищ.