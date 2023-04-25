В двух возможных вариантах на американское правительство так или иначе повалится критика.

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Издание Politico, ссылаясь на источники в Администрации президента Соединённых Штатов Америки, сообщают об опасениях Белого дома касаемо украинского контрнаступления. В двух возможных ситуациях на американское правительство так или иначе повалится критика.

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Первый вариант с провалом украинского контрнаступления приведёт к критике, что штаты попросту не поставили украинской армии достаточно вооружения, из-за чего они не смогли добиться поставленных целей. Во втором варианте с незначительным успехом наступательных операций проблему могут видеть конкретно в Украине, которая попросту неспособна препятствовать российской армии.

Источники издания уточняют, что они уже почти выполнили запросы украинского правительство по военным поставкам для проведения контрнаступления. У американцев, знакомых с ситуацией на украинских территориях, есть сомнения в возможностях украинской армии повторить прошлогодний успех.

Основная цель Украины - перерезать сухопутный мост России в Крым, тем самым запустив процесс изоляции крымского полуострова. Но есть мнение, что в Украине готовы пересмотреть свои цели, заменив их более скромными, чтобы запросто подать миру украинскую победу, тем самым сделав что-то вроде «прекращения огня»

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Имеется в виду не дипломатическое урегулирование, а просто переход на оборонительные позиции с ещё большим вовлечением западного оружия. Чтобы российская армия в это время не перешла в наступление, могут быть задействованы западные гарантии безопасности на подобие НАТО, которые не дадут прорвать украинские позиции.