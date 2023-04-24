Теперь они войдут в подчинение Командования ВМФ.

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Издание ТАСС, ссылаясь на свои источники, сообщает о новой реформе в военном командовании, в ходе которой четыре российских флота(Балтийский, Тихоокеанский, Северный, Черноморский) и одна флотилия(Каспийская) выйдут из подчинения военных округов.

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Силы Военно-морского флота России будут подчиняться непосредственно Главному командованию ВМФ России, а в Москве будут созданы группы управления в составе главкомата, как это было прежде. Источник издания объясняет такое решение неэффективностью прошлой системы подчинения военным округам, которая с учётом всех ошибок требует корректировок.

Ранее Министр обороны России Сергей Шойгу провёл внеплановую проверку Тихоокеанского флота, в ходе которой в российском военном ведомстве установили боеготовность флота к отражению атак противника с океанских и морских направлений. В проверке приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, около 90 единиц авиационной техники и почти 170 кораблей(12 из них - подлодки)

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Интересно, что во время прошедших учений был уволен в запас адмирал Сергей Авакянца, в тот момент находящийся в отпуске, а на его место назначен Виктор Лиина.