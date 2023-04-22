Но украинский президент дал отбой.

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Издание The Washington Post нашло в слитых секретных документах Министерства обороны Соединённых Штатов Америки информацию о готовящихся ударов по российским силам в Сирии. План атаки разрабатывало Главного управление разведки Министерства обороны Украины, но украинский президент дал приказ приостановить операцию.

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Украинские силы изначально планировали нанести удары с помощью беспилотных летательных аппаратов, причём основной целью должны были стать наёмники ЧВК «Вагнер». Журналисты издания предполагают, что таким образом российская частная военная компания была бы вынуждена перебросить с украинских территорий часть своих бойцов в Сирию для возмещения потерь.

Были и более масштабные планы, например подготовить членов Сирийских демократических сил для организации подрывной деятельности на российских военных объектах. Интересно, что данные указывают на согласие НАТО с таким планом, правда, с учётом некоторых нюансов: бойцы должны быть подготовлены, им поставят системы противовоздушной обороны, а также предоставят гарантии конфиденциальности их участия в операции.

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Уточняется, что Турция была в курсе украинских планов, как страна-участник североатлантического альянса, и просила украинцев бить с территорий, подконтрольных курдам.