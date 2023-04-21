При этом Беларусь и Сирия согласились.

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Издание Financial Times, ссылаясь на данные американской разведки, сообщает о попытках руководства ЧВК «Вагнер» в начале 2023 года осуществить военные закупки у лояльных к России стран - Беларуси, Сирии, Турции и Китая. В целом попытки оказались неудачные.

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Китай отказался поставлять оружие частной военной компании. В то же время Беларусь и Сирия пошли на сотрудничество: первая страна предоставила ряд неуказанного вооружения и даже предложила 300 тысяч гранатомётных снарядов 30×29 мм, когда вторая предоставила лишь шесть станковых противотанковых гранатомётов СПГ-9 «Копьё» и 180 боеприпасов к ним.

ЧВК «Вагнер» интересовались закупкой в Турции беспилотных летательных аппаратов, средств радиоэлектронной борьбы и гаубичной артиллерии, но на всё, кроме беспилотников, получили отказ. Что насчёт дронов, то по ним информации у американцев нет.

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Ранее китайский посол в Европейском союзе заявил, что Китай не готов к «безграничной дружбе» с Россией в полной мере, объяснив подписанное между странами соглашение. Он прокомментировал возможность военных поставок российской армии, заверив, что это не происходит сейчас и не произойдёт в будущем.