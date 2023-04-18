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Военком Москвы: Видеонаблюдение города помогает определить место жительства призывников
Основная причина неявки граждан в военкомат - проживание не по месту регистрации.
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Московский военный комиссар Максим Локтев в звании полковника заявил, что система видеонаблюдения Москвы содействует военкоматам в поиске уклонистов. Камеры помогают определить настоящее место жительства призывника.

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Он уточняет, основная причина неявки россиян в военкоматы - проживание не по месту регистрации, что усложняет процесс вручения повестки. По его словам, в решении этого вопроса активно помогает мэр Москвы Сергей Собянин и Главное управление МВД России в Москве.

Впрочем, ситуация станет ещё легче после введения электронных повесток, которые отправляться будут вместе с письменными. Нюанс в том, что такая повестка считается вручённой с момента её размещения на портале государственных услуг. В таком случае призывник будет обязан явиться в военкомат, чтобы не стать уклонистом со всеми вытекающими из этого последствиями.

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С 1 апреля 2021 года стартовал весенний призыв, по которому планируется призвать на военную службу 147 тысяч военнослужащих, проживающих в 83 российских регионах. Электронные повестки будут тестировать как раз таки во время этой призывной кампании, как заявил московский военный комиссар Максим Локтев.

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#россия #москва #военкомат #электронные повестки
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