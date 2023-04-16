Их рассчитывают получить на очередном саммите североатлантического альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна иметь гарантии безопасности от НАТО ещё до вступления в североатлантический альянс. Он в очередной раз упомянул про необходимость вывода российских войск с украинских территорий.

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Украинский президент рассчитывает поднять эту тему на июльском саммите НАТО, где, по его мнению, позиция всех участников может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

Уже была речь о том, что одна из целей летней встречи стран-участников североатлантического альянса - обсудить гарантии безопасности Украине. Страны Прибалтики предлагали разработать для украинского государства соответствующий международный документ. Правда, вряд ли это дойдёт до конкретного дела и, скорее всего, ограничиться словесной поддержкой и обещаниями.

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Ранее Генеральный секретарь НАТО уже говорил, что позиция североатлантического альянса остаётся прежней и они желают увидеть Украину в своём составе. Однако для этого необходимо завершить боевые действия, к тому же даже после этого процедура займёт определённое время.