Он считает, что управленец халатно отнёсся к сохранению культурного наследия.

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Евгений Пригожин обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело против Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он считает, что питерский управленец халатно отнёсся к сохранению культурного наследия города.

По его словам, 850 объектов культурного наследия Северной столицы в заброшенном состоянии, при этом они находятся под федеральный или региональной охраной. Пригожин видит здесь прямую вину Беглова, который привёл город к утрате культурного наследия.

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В своём обращении бизнесмен ссылается на статью 243 Уголовного кодекса России, которая предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, размещённых в соответствующем государственном реестре. В октябре 2022 года Пригожин предпринимал попытку привлечь Беглова к ответственности, обвиняя его в организации преступного сообщества на территории Санкт-Петербурга.

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Отношения между Евгением Пригожиным и Александром Бегловым складываются не лучшим образом. Основатель ЧВК «Вагнер» неоднократно винил управленца, как явление «бегловщины», во всех проблемах Северной столицы, отмечая, что его заменить мог бы любой дворник.