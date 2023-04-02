Происходит это в рамках компенсации за переданные Украине МиГ-29.

Соединённые Штаты Америки 1 апреля 2023 года согласились продать Польше 24 истребителя F-22 Raptor за один доллар. И это не первоапрельская шутка, а компенсация за поставленные украинской армии советские истребители МиГ-29. Планируется выполнить военный контракт в 2024 - 2025 году.

реклама

Такая казалось бы выгодная сделка не станет совсем бесплатной для польского правительства, так как есть несколько нюансов. Во-первых, в интересах Польши остаётся транспортировка авиации. Во-вторых, F-22 Raptor не пребывали на боевой службе, поэтому истребители нужно проверить, подготовить к ним инфраструктуру и обучить технический персонал.

Польша, к которой украинские власти обращались с просьбой поставить западные истребители, давала отказ, объясняя собственной их нехваткой. Однако если к 2025 году страна получит истребители F-22 и ранее заказанные F-35, то она вполне может согласиться на их поставку украинцам, правда, к тому времени штаты, скорее всего, сами поставят западные истребители.

рекомендации Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Стоит напомнить о планах Польши стать если не самой сильной армией в Европе, то на восточном фланге точно. Впрочем, учитывая темпы перевооружения и планы по наращиванию численности военнослужащих, всё это может сбыться.