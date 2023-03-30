Из-за дефицита артиллерийских снарядов, которые активно используются в боевых действиях, украинские власти неоднократно обращались к союзникам с просьбой предоставить боеприпасы. Не так давно Европейский союз утвердил общий план для стран-участников союза, по которому они собираются закупить в течение года артиллерийских снарядов на 2 миллиарда евро. Правда, позже была информация, что процесс закупок тормозится Францией, которая выступает против иностранных закупок, поддерживая только европейские.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о разработанной польским правительством программе, по которой их страна закупит артиллерийских снарядов на сумму в 2,8 миллиарда долларов. Их поделят между польской и украинской армией. Программу планируют выполнить в течение 1 - 3 лет.
Делается это с целью наращивания отечественного производства боеприпасов. Правительство будет закупать снаряды только у государственных и частных компаний оборонно-промышленного комплекса страны, тем самым дав им стимул расширять масштабы производства.
Примечательно, что в этом вопросе будет уделяться внимание рассредоточенной промышленности, то есть закупать снаряды будут на разных предприятиях. Объясняется это тем, что 24 февраля 2022 года российская армия в первую очередь наносила удары по объектам, производящим боеприпасы.