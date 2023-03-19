Соединённые Штаты Америки неоднократно заявляли о возможных военных поставок оружия России со стороны Китая. Доводы американцев отвергали как в самой Украине, так и в Европейском союзе. Однако сейчас японское издание Kyodo нашло «китайский след» на полях сражений с Украиной.
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Со слов источников издания в Администрации президента Соединённых Штатов Америки, штаты подтверждают факт использования Россией китайских боеприпасов против Украины. Правда, не уточняется о каких именно боеприпасах идёт речь, но говорится о бдительности Вашингтона, который готов в случае чего предпринять меры.
Если информация подтвердится на официальном уровне, то это лишь подольёт масло в огонь, который охватывает отношения между Соединёнными Штатами Америки и Китаем. Стоит отметить, что на текущий момент Китай отрицает военные поставки в Россию. Хотя со стороны Министра иностранных дел Китая Цинь Гана были «угрозы» отправлять оружие России в том же количестве, что штаты отправляют Тайваню.
Вполне вероятно, что позиция Китая в украинском конфликте прояснится после разговора Си Цзиньпина с российским и украинским президентом.