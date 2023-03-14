На месте полей будут системы противовоздушной обороны.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Издание The Insider сообщает, что с начала 2023 года власти взялись за усиление противовоздушной обороны Москвы. Под нужды Министерства обороны начали вырубать леса и расчищать почву, чтобы установить зенитно-ракетные комплексы С-400.

реклама

Известно уже о трёх случаях подготовки полей, два из которых закончились размещением систем противовоздушной обороны. Опытные станции Тимирязевской сельхозакадемии уже отошли под технику ПВО. Отмечается, что ни местные, ни федеральные власти не уведомили жителей о принятом решении. Причём, как указывает издание, полиция на объектах хоть и не отрицает факт размещения С-400, снимать их не разрешает по понятным причинам.

The Insider утверждает, что в московском районе Печатники вырублено более ста гектаров леса на территории заповедника Коломенское. На территории заповедника располагается Церковь Вознесения Господня, которая признана объектом ЮНЕСКО, однако чисто теоретически её могут лишить такого статуса из-за вмешательства властей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

В последнее время участились случаи попадание украинских беспилотных летательных аппаратов в Московскую область. Только вчера три неизвестных беспилотника, предположительно разведывательных, пролетели над воинской частью в Новой Москве.