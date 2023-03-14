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The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
На месте полей будут системы противовоздушной обороны.
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Издание The Insider сообщает, что с начала 2023 года власти взялись за усиление противовоздушной обороны Москвы. Под нужды Министерства обороны начали вырубать леса и расчищать почву, чтобы установить зенитно-ракетные комплексы С-400.

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Известно уже о трёх случаях подготовки полей, два из которых закончились размещением систем противовоздушной обороны. Опытные станции Тимирязевской сельхозакадемии уже отошли под технику ПВО. Отмечается, что ни местные, ни федеральные власти не уведомили жителей о принятом решении. Причём, как указывает издание, полиция на объектах хоть и не отрицает факт размещения С-400, снимать их не разрешает по понятным причинам.

The Insider утверждает, что в московском районе Печатники вырублено более ста гектаров леса на территории заповедника Коломенское. На территории заповедника располагается Церковь Вознесения Господня, которая признана объектом ЮНЕСКО, однако чисто теоретически её могут лишить такого статуса из-за вмешательства властей.

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В последнее время участились случаи попадание украинских беспилотных летательных аппаратов в Московскую область. Только вчера три неизвестных беспилотника, предположительно разведывательных, пролетели над воинской частью в Новой Москве.

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#россия #россия 2022 #с-400
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хахахер
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The Insider: В Москве готовят позиции для размещения ЗРК С-400
Kasyan
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