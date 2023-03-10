Илон Маск давно уже принял решение о переезде в штат Техас и имеет там положительную репутацию среди жителей. Издание The Wall Street Journal заявило, что в его планах построить собственный город на территории американского штата.
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У них есть информация, что Маск приобрёл ряд земельных участков, которые потенциально могли стать основой для построения им своего города. Вполне вероятно, что населённый пункт мог бы быть заселён сотрудниками компаний бизнесмена, которые располагаются в Техасе.
Рядом с потенциальным местоположением нового города строятся объекты Boring и SpaceX, также там имеется тренажёрный зал, бассейн и спортивная площадка. Издание предполагает, что Маск мог бы назвать свой населённый пункт Снейлбрук, что является отсылкой к поставленной бизнесменом сотрудникам Boring задаче конструировать буровые машины, способные двигаться быстрее улитки.
Законодательство Техаса предусматривает получение статуса города только в случае, если на его территории проживает как минимум 201 житель. Такого числа вполне можно добиться за счёт сотрудников компании Маска, предоставив им льготные условия для проживания. Впрочем, когда-то бизнесмен мечтал о собственной колонии на Марсе, но пока что обходится чем-то более «земным»