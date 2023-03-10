Иран уже имел опыт в разработке своего оружия на основе американского.

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Издание CNN, ссылаясь на свои источники, сообщает, что Россия поставляет захваченное в бою западное оружие Ирану. Подтверждёнными являются случаи по ПТРК FGM-148 Javelin и ПЗРК FIM-92 Stinger, отправленными в Тегеран.

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Считается, что Иран уже имел опыт в конструировании собственных аналогов американского вооружения на их основе. Так, например, разработанные иранские ПТУР «Туфан» на самом деле копируют американские BGM-71 TOW, ранее поставляемые Ирану до Исламской революции, которая положила конец сотрудничеству между странами.

Источники издания в Пентагоне не видят критической проблемы в этой ситуации. Они осознают, что такое могло случиться и получают от Украины всю информацию касаемо повреждённой или уничтоженной техники, поставляемой штатами.

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Предполагается, что ещё одна из причин, по которой Россия передаёт американское вооружение - поддержание союзнических отношений. Чтобы Иран имел дальнейшую заинтересованность в действиях Россия на территории Украине, российская сторона поставляет им часть трофейного американского вооружения.