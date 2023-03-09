В распоряжении хакеров оказались номера телефонов, адреса почт, даты рождения, хэши карт.

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3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

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Хакерская группировка NLB, действующая в интересах Украины, продолжила взломы сервисов «Сбербанк» и на этот им под руку попалась бонусная программа «СберСпасибо», которая была взломана, а более 50 миллионов строк с личными данными пользователями попали в сеть.

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Как сообщается, утечка содержит в себе два файла под наименованием orders.txt и users.txt. В первом файле находится более 6 миллионов(6 335 994) строк с данными, среди которых есть электронные почты, номера телефонов и техническая информация. Во втором файле находится чуть более 48 миллионов(48 387 008) строк с данными, среди которых электронные почты, номера телефонов, даты рождения клиентов.

Актуальность данных соответствует 7 февраля 2022 года. В общей суммарности в сеть утекли 47 278 452 российских номеров телефонов.

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Ранее украинские хакеры из NLB сообщили о взломе банковских сервисов «СберПраво» и «СберЛогистика», в результате чего им удалось заполучить строки со служебной информацией. В компании отрицают финансовую опасность таких взломов, уверяя пользователей, что все их деньги в безопасности.