По информации издания USA Today, глава украинской разведки в составе Министерства обороны генерал-майор Кирилл Буданов прогнозирует, что весенние бои будут решающими и переломными, став последними с момента начала военного конфликта.
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Такое же заявления украинский офицер сделал и в прошлом году, когда заявил о решающем периоде боевых действий 8 ноября 2022 года. Некоторое время назад Кирилл Буданов в интервью изданию «Голос Америки» сказал, что для перелома в военном конфликте Украине нужна более интенсивная поставка вооружения, в особенности штурмовой авиации.
Несмотря на слова Буданова, американские коллеги не совсем разделяют его оптимистичные прогнозы. Так Заместитель Министра обороны Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Колин Каль считает, что военный конфликт затянется на срок 2 - 3 года, допуская его более быстрое окончание не менее чем через полгода.
В НАТО же придерживаются мнения, что украинский конфликт находится на стадии «войны на истощение». Так, например, Йенс Столтенберг видит как обе стороны истощают друг друга боями, нанося удары преимущественно по логистическим объектам или объектам стратегической важности, в перспективе имеющими значимость для военно-промышленного комплекса или экономики.