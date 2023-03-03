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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи для Украины
В него войдут боеприпасы для уже полученного вооружения.
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Представитель Белого дома Джон Кирби, координирующий Совбез США по вопросам национальной безопасности, анонсировал объявления нового пакета военной помощи уже сегодня. Информации о сумме поставляемого вооружения нет.

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По его словам, уже 3 марта будет оглашен новый список военных поставок Украине. В первую очередь он будет состоять из боеприпасов для уже имеющихся западных артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня.

Издание Reuters предполагает, что предоставление Украине пакета военной помощи станет темой для сегодняшней встречи между немецким канцлером Олафом Шольцем и американским президентом Джо Байдена, которая пройдёт в Белом доме. Вполне вероятно, что их встреча пройдёт в присутствии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Последний пакет военной помощи от штатов был предоставлен Украине 24 февраля на годовщину военного конфликта. Тогда его сумма была равна двум миллиардам долларов, но никакого вооружения, кроме беспилотных дронов и систем разминирования, поставлено не было - только боеприпасы для уже имеющейся техники.

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#россия #сша #украина #лендлиз #белый дом
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