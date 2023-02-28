В официальном Twitter аккаунте консульства Соединённых Штатов Америки в Милане размещён флаг Украины, за которым скрывается нацистская символика с подписью: «Мы все знаем правду!». Таким образом автор намекал на обвинения украинского режима правления в поощрении нацизма. Через некоторое время было добавлено, что информация не удаляется со страницы, так как является официальной позицией штатов.
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Как оказалось, аккаунт подвергся хакерской атаке и был взломан. Позже злоумышленник опубликовал на нём сообщение якобы украинца, который говорит на русском, за что его ущемляют в Украине, ведь там русский язык находится под запретом.
Несмотря на то, что фотографии с постами были удалены, за это время они успели попасть в ряд новостных и Telegram каналов. Всего посты провисели на странице социальной сети пять часов, хотя заявлено, что проблема была «оперативно решена» и уже устанавливаются виновные.
За неделю до этого Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что ряд официальных сайтов итальянских государственных органов, включая полицию и Министерство обороны, были атакованы хакерами. Представитель итальянского правительства обвинил в этом Россию, объяснив это реакцией на визит Премьер-министра Италии Джорджии Мелони в Киев.