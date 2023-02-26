Для того, чтобы Украина больше склонялась к переговорному процессу.

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The Wall Street Journal сообщает, что британский премьер Риши Сунак готов предложить инициативу по заключению с Украиной оборонительного пакта, куда помимо Великобритании войдёт Германия и Франция. Нюанс заключается в том, что произойти это может только после окончания боевых действий.

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Таким образом европейские страны желают склонить Украину к более быстрому переговорному процессу, предоставляя гарантии и тесные связи со странами участниками НАТО. Оборонительный пакт включит в себя доступ к широкому арсеналу военной техники передового уровня.

Издание предполагает, что план будет представлен на очередном саммите НАТО, который пройдёт в июле. В свою очередь, Германия и Франция уже поддержали предложение Великобритании.



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Стоит отметить, что предложение может показаться не столь привлекательным, если учитывать то, что Украина может стать полноценным участником НАТО после окончания боевых действий. Конечно, не исключается то, что таким образом можно затянуть вопрос вступления страны в военно-политический альянс.