Украинский президент полагает, что ВСУ удастся держать сопротивление.

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Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии годовщине военного конфликта дал интервью изданию BBC, где сообщил, что Россия уже начала прогнозируемое весеннее наступление, атакуя сразу по нескольким направлениям. При этом украинский президент исключает возможность территориальной сделки, ведь уступки по земле даст знак оппоненту, что можно возвращаться снова.

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Владимир Зеленский полагает, что Вооружённые Силы Украины смогут противостоять наступлению, пока не перейдут в контрнаступление. Условие для контрнаступление одно - западное оружие в больших количествах: «Оружие — это единственный язык, который понимает Россия»

На прошлой неделе Владимир Зеленский перед саммитом Европейского союза встретился с рядом европейских лидеров, проведя с ними диалог по поводу военной поддержки. По словам украинского президента, когда он попросил западные истребители, Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ответил: «всё готово»

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Несмотря на это, украинская сторона недовольна медлительностью военных поставок, приводя в пример обещанные танки, для попадания которых на фронт счёт идёт в неделях, а то и месяцах.