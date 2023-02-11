Только произошло это ещё в 2019 году.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Компания Neuralink, сооснователем которой является Илон Маск, попала под расследование Министерства транспорта Соединённых Штатов Америки, где её обвиняют в незаконном перемещении опасных патогенов, потенциально небезопасных для человеческого организма.

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Сообщается, что инициатором расследования стал Комитет врачей по ответственной медицине, а также группа по защите прав животных, которые получили документы, указывающие на небезопасную упаковку и транспортировку имплантов, удалённых из мозга обезьян. Вполне вероятно, что импланты могли быть переносчиками опасных микроорганизмов.

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У инициаторов расследования имеется и информация о наличии в образцах вредных патогенов, например стафилококк и вирус герпеса. Нюанс всей это истории в том, что она произошла четыре года назад - в 2019 году, когда Neuralink проводила эксперименты на базе Калифорнийского университета, только вот их сотрудничество завершилось ещё в 2020 году.