Карин Жан-Пьер, занимающая должность пресс-секретарь Белого дома, объявила о том, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден совершит визит в Польшу 20 февраля, где встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Сам визит продлится два дня.
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Во время разговора с Дудой, американский президент обсудит двустороннее сотрудничество с польским коллегой и обоюдную поддержку Украины. Помимо этого запланирована встреча «Бухарестской девятки», то есть странами-участниками НАТО из центральной Европы, которые образуют «восточный фланг» североатлантического альянса.
Напоследок Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намеревается выступить с речью в поддержку Украины. Примечательно, что произойдёт это ближе к 24 февралю, когда начались боевые действия на территории Украины.
Ранее представители Белого дома уже сообщали о возможной поездке Джо Байдена в Европу в преддверии 24 февраля. Однако пока американский президент не желает ехать в Украину.