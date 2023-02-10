Американский президент прибудет туда 20 февраля.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Карин Жан-Пьер, занимающая должность пресс-секретарь Белого дома, объявила о том, что Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден совершит визит в Польшу 20 февраля, где встретится с польским президентом Анджеем Дудой. Сам визит продлится два дня.

реклама

Во время разговора с Дудой, американский президент обсудит двустороннее сотрудничество с польским коллегой и обоюдную поддержку Украины. Помимо этого запланирована встреча «Бухарестской девятки», то есть странами-участниками НАТО из центральной Европы, которые образуют «восточный фланг» североатлантического альянса.

Напоследок Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намеревается выступить с речью в поддержку Украины. Примечательно, что произойдёт это ближе к 24 февралю, когда начались боевые действия на территории Украины.

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Ранее представители Белого дома уже сообщали о возможной поездке Джо Байдена в Европу в преддверии 24 февраля. Однако пока американский президент не желает ехать в Украину.