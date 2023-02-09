Она состоит из десяти пунктов, один из которых возвращение границ 1991 года.

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Буквально вчера Президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию и Францию, где встретился с британским монархом Чарльзом II, Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем.

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После ряда диалогов украинский президент заявил, что Франция и Германия могут играть в военном конфликте роль «game changers». Отдельно Президент Франции Эмманюэль Макрон публично поддержал формулу мира Зеленского, назвав её «крепким фундаментом пути к мирной конференции»

Формула Зеленского состоит из десяти пунктов и предполагает вывод российских войск с территории Украины, возвращение границ 1991 года, наказание для всех виновных и предоставление гарантий безопасности для украинской стороны конфликта.

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Свою речь французский президент подытожил заявлением о продолжении поддержки Украины: «Украина может рассчитывать на Францию, европейских партнеров и их союзников ради победы в войне. Россия не может и не должна выиграть»