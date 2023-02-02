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ЧВК «Вагнер» взяли под контроль украинское село с населением 3 человека
Названо он в честь американских анархистов - Сакко и Ванцетти.
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Евгений Пригожин, который является основателем ЧВК «Вагнер» и на текущий момент вовлечён в деятельность организации, сообщил о взятии под контроль украинского села Сакко и Ванцетти. Село находилось в Соледарской городской общине Бахмутского района Донецкой области Украины. По итогам переписи населения 2001 года(последняя проведённая в Украине перепись населения), на территории села проживало всего три человека.

Своё непривычное название село получило в честь двух американских анархистов - Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Оба анархиста были приговорены американским судом к смертной казни за убийство, в Советском союзе их дело получило резонанс: как признанные герои-пролетарии, борющиеся за права рабочего класса и угнетённым американским правительством, своими именами они подарили название тогда ещё советскому селу.

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На заглавной фотографии новости показано единственное село, которое уцелело в селе Сакко и Ванцетти. 

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#россия #украина #вагнер #чвк #чвк «вагнер»
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dagnoparte
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