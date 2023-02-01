Премьер-Министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не исключает передачу Украине системы противовоздушной обороны «железного купола» производства Rafael Advanced Defense Systems, которая защищает Израиль от ракетных ударов со стороны Палестины.
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Об этом стало известно в интервью, где журналист американского издания задал соответствующий вопрос израильскому чиновнику. Он ответил, что «я, безусловно, рассматриваю этот вопрос»
Несмотря на многообещающие слова еврейского политика, со стороны Израиля не было предпринято действий по военной поддержке Украины, в частности из-за опасения страны за свою еврейскую общину в России. Сам же Израиль заявлял, что помогает куда больше Украине, чем это видно.
Учитывая недавний обстрел иранских военных заводов и других объектов военной инфраструктуры, Израиль действительно помимо собственных целей, косвенно мог помочь и украинской стороне, нанеся удар по поставками беспилотных летательных аппаратов Shahed, поставляемых в Россию.