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В Киев приехали представители США для проверки Минобороны на факт кражи поставленной техники
Они провели ряд мероприятий, чтобы убедиться «не перенаправляется» ли военная помощь.
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Помощник Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по политическим вопросам Виктория Нуланд сообщила, что в Киев приехали представители от страны совместно с экспертами из Всемирного банка и консалтинговой-аудиторской компании Deloitte.

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Цель их визита - убедиться, что поставляемая Украине военная помощь «не перенаправляется». Произошло это на фоне коррупционных скандалов, происходящих в Министерстве Обороны Украины. Виктория Нуланд также отметила, что их страна продолжает поддерживать важные антикоррупционные реформы украинского правительства.

Издание CNN связывает визит с желанием Республиканской партии применить дополнительные усилия по контролю над поставляемым вооружением. Администрация Байдена же подтвердила, что такие меры уже задействованы. Стоит отметить, что ранее представители от Республиканской партии заявляли, что не выступают против военной помощи Украине, но считают необходимым усилить контроль над ней.

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25 января Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден анонсировал новый пакет военной поддержки Украины, куда войдёт 31 танк Abrams и другая военная техника на сумму 400 миллионов долларов.

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#сша #украина #лендлиз
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