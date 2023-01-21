Приобретение социальной сети Twitter Илон Маском за 44 миллиарда долларов привело к сокращению штату сотрудников на 50%, остальная их часть была переведена на усиленный режим работы с увеличенным количеством рабочих часов, работой в офисах и совмещением сразу нескольких должностных обязанностей.
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Как оказалось, количество уволенных сотрудников увеличилось и на текущий момент штат Twitter составляет всего 20% от их числа до покупки социальной сети Маском. Итого 1 300 сотрудников, 75 из которых пребывает в отпуске. В команде доверия и безопасности работает всего 20 сотрудников.
Ранее бизнесмен заявил, что в Twitter установлен контроль за финансовыми средствами и социальной сети больше не грозит банкротство, хотя есть над чем поработать. Перед этим Маск публиковал твит, где сообщил, что у компании есть действительный шанс стать банкротом после ухода ряда рекламодателей, которых всё-таки удалось вернуть.