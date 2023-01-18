Генри Киссинджер, являющийся бывшим государственным секретарём Соединённых Штатов Америки(1973-1977), основоположником политики разрядки, а также человеком, который участвовал в решении ряда внешнеполитических проблем дипломатией, высказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе своё мнение касаемо членства Украины в НАТО.
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По его словам, членство Украины в НАТО - это уместно, а её нейтральность больше не имеет никакого смысла. Он подчеркнул, что для начала нужно закончить боевые действия на территории страны. Интересно, что изначально Киссинджер был против вступления страны в североатлантический альянс, опасаясь реакции России на это.
Ранее Киссинджер призывал западные страны выйти на переговоры с Россией, согласившись легализовать границы Украины до 24 февраля 2022 года. В декабре прошлого года он назвал одним из вариантов решения конфликта - проведение на украинских территориях независимых референдумов под эгидой ООН.